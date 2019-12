Trump trifft russischen Außenminister Lawrow

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag in Washington mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammentreffen. An dem Treffen werde auch US-Außenminister Mike Pompeo teilnehmen, hieß es aus dem Weißen Haus. Dabei solle es um den Stand der bilateralen Beziehungen gehen. Zuvor war nur ein Treffen Lawrows und Pompeos mit einer anschließenden Pressekonferenz der beiden Außenminister geplant gewesen. Der Besuch Lawrows wird durch das von den Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine-Affäre überschattet.

Von dpa