Pompeo warnt Russland vor Einmischung in US-Wahlen

Washington (dpa) - Knapp ein Jahr vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA hat Außenminister Mike Pompeo Russland vor einer Einmischung gewarnt. Pompeo sagte nach einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Washington: «Bei der Frage der Einmischung in unsere internen Angelegenheiten bin ich deutlich gewesen: das ist nicht hinnehmbar.» Sollten Russland oder irgendein ausländischer Akteur Schritte unternehmen, die demokratischen Prozesse untergraben, werde die Regierung Maßnahmen ergreifen.