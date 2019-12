737-Max-Debakel zwingt Boeing zu Produktionsstopp

Chicago (dpa) - Boeings Krise spitzt sich zu: Nach zwei verheerenden Abstürzen ist die Ungewissheit um die Zukunft des Unglücksfliegers 737 Max so groß, dass der Airbus-Rivale die Produktion ab Januar vorübergehend stoppt. Boeing entscheidet sich für eine drastische Maßnahme, die die gesamte US-Wirtschaft erheblich belasten dürfte. An dem Großkonzern hängen zahlreiche Zulieferer, Airlines und andere Firmen, die der Fertigungsstopp in Mitleidenschaft zieht. Wann die 737-Produktion wieder anlaufen könnte, dazu gab der Hersteller keinerlei Hinweise.

Von dpa