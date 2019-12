Explosion in Wohnhaus im Ruhrgebiet

Oer-Erkenschwick (dpa) - Im Ruhrgebiet hat es eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben - zu möglichen Verletzten war zunächst noch nichts bekannt. Die Detonation in Oer-Erkenschwick war so stark, dass Einsatzkräfte das einsturzgefährdete Haus zunächst nicht betreten konnten. Am Abend wusste die Polizei bei drei der acht im Haus gemeldeten Bewohner nichts über deren Verbleib. Die anderen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht oder konnten das Gebäude selbst verlassen. Nach ersten Erkenntnissen könnte Gas die Ursache der Explosion gewesen sein.

Von dpa