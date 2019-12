Aktien New York: Rekorde

New York (dpa) - Auch am letzten Handelstag der Woche haben Anleger in den USA zu Aktien gegriffen. Die großen Börsenindizes erreichten erneut historische Höchststände. Der Dow Jones stieg um 0,28 Prozent auf 28 455 Punkte. Der Euro gab im US-Devisengeschäft nach und kostete zuletzt 1,1077 US-Dollar.