Mehrere Autos krachen am Stauende auf A3 zusammen

Regenburg (dpa) - Gleich drei Unfälle mit mehreren Autos haben sich auf der Autobahn 3 bei Neumarkt in der Oberpfalz ereignet. Auslöser war ein Auffahrunfall zwischen Neumarkt und Regensburg, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dabei wurde ein Beifahrer leicht verletzt. Wenige Minuten später fuhren im Stau, der durch den ersten Unfall entstanden war, acht Autos aufeinander, weil sie das Stauende zu spät bemerkt hatten. Fünf Menschen wurden verletzt. Der dritte Unfall ereignete sich erneut am Stauende: Vier Autos krachten aufeinander, verletzt wurde dabei niemand.