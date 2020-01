Grüne in Österreich entscheiden über Koalition mit ÖVP

Salzburg (dpa) - Der Bundeskongress der österreichischen Grünen stimmt in Salzburg über den Eintritt in eine Koalitionsregierung mit der konservativen ÖVP ab. Die Verhandlungsteams der beiden Parteien hatten sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt - ohne die Zustimmung des Bundeskongresses können die Grünen allerdings nicht in die Regierung eintreten. Ein Votum für das Regierungspaket gilt als höchstwahrscheinlich, auch wenn die Grünen dabei akzeptieren müssen, dass sich die ÖVP vor allem beim Anti-Migrationskurs durchgesetzt hat.