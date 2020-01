Schauspielerin Veronika Fitz gestorben

Prien am Chiemsee (dpa) - Die Volksschauspielerin Veronika Fitz ist tot. Sie starb am Donnerstag nach langer schwerer Krankheit im Kreis ihrer Familie, wie ihre Tochter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Fitz wurde 83 Jahre alt. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Serie «Die Hausmeisterin». Auch in «Forsthaus Falkenau» und «Der Bulle von Tölz» stand sie vor der Kamera. Zuletzt lebte Veronika Fitz zurückgezogen im oberbayerischen Prien am Chiemsee.

Von dpa