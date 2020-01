Pompeo: USA halten in Iran-Krise internationales Recht ein

Washington (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo hat zugesichert, die Vereinigten Staaten würden sich bei ihrem Vorgehen in der Iran-Krise an internationales Recht halten. «Jede Maßnahme, die wir ergreifen, wird im Einklang mit internationaler Rechtsstaatlichkeit stehen», sagte Pompeo in Washington. Pompeo ging dabei nicht näher auf die Frage nach möglichen US-Angriffen auf kulturelle Stätten im Iran ein. US-Präsident Donald Trump hatte mit Angriffen auf Dutzende iranische Ziele gedroht, darunter auch kulturell bedeutende Orte. Die Drohung des Republikaners sorgte im In- und Ausland für Entrüstung.

Von dpa