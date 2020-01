Irak: Acht Raketen schlagen in Luftwaffenbasis ein

Bagdad (dpa) - Auf der von US-Truppen genutzten Luftwaffenbasis Balad im Irak sind acht Raketen eingeschlagen. Dabei sollen vier irakische Soldaten verletzt worden sein. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. In den vergangenen Wochen waren mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, an denen US-Truppen stationiert sind. Davon war auch Balad getroffen. Der Verdacht richtet sich meist gegen schiitische Milizen, die mit dem Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der US-Truppen aus dem Land erreichen.