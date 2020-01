Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

Los Angeles (dpa) - In Los Angeles werden heute die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme «The Irishman», «1917», «Once Upon a Time in Hollywood», «Marriage Story» und «Joker». Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renée Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan können auf eine Nominierung hoffen. Der deutsche Film «Systemsprenger» von Regisseurin Nora Fingscheidt hat in der Sparte «International Feature Film» keine Chancen, er war schon Mitte Dezember bei der Vorauswahl auf der Strecke geblieben.

Von dpa