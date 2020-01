15-Jähriger getötet - Vater und Bruder verletzt

Güglingen (dpa) - Ein 15-Jähriger ist in der Nacht im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg getötet worden. Die näheren Umstände sind noch unklar. Der 54 Jahre alte Vater des Jugendlichen und der 17 Jahre alte Bruder kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Polizei geht bisher davon aus, dass sich die Tat in einem Wohnhaus auf einem Aussiedlerhof bei Güglingen innerhalb der Familie abgespielt hat. Unklar ist noch, von wem die Polizei um kurz nach ein Uhr per Notruf informiert wurde, dass es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung gekommen war und es mehrere Verletzte gibt.

Von dpa