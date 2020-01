«Bild»: HSV-Chef erpresst - Polizei: Täter ermittelt

Hamburg (dpa) - Der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann ist nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung Opfer eines Diebstahls und Ziel eines Erpressungsversuchs geworden. «Er hat sich sehr schnell und vertrauensvoll an die Polizei gewandt. Deshalb waren wir in der Lage, die Täter so schnell zu ermitteln», sagte ein Polizei-Sprecher der Zeitung. Auch der HSV bestätigte auf Anfrage die Vorgänge, wollte sich aber nicht weiter äußern. Nach dem Bericht war dem Chef des Zweitligisten im ICE eine Tasche entwendet worden. Mit Hilfe von Bildern von Videokameras wurde der mutmaßliche Täter identifiziert.

Von dpa