US-Präsident Trump stellt Nahost-Plan vor

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Nahost-Plan heute vorstellen. Das kündigte Trump im Weißen Haus an. Man werde sehen, ob sich der Plan durchsetze, sagte der US-Präsident. Die Palästinenserführung hat den Plan bereits als Verstoß gegen geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Laut israelischen Medienberichten sieht Trumps Plan unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen im Westjordanland vor. Andere Gebiete sollen demnach an die Palästinenser gehen.

Von dpa