Erdogan: Russland hält sich nicht an Syrien-Vereinbarungen

Istanbul (dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Russland vorgeworfen, sich nicht an mit Ankara getroffene Absprachen zu Syrien zu halten. Nach derzeitigem Stand sei Moskau den Vereinbarungen von Astana und Sotschi «nicht treu», sagte Erdogan nach Angaben der Kommunikationsbehörde. Angesichts der russischen Bombardierungen in Idlib, habe die Türkei bald keine Geduld mehr und werde «von nun an tun, was nötig ist». Ankara unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Rebellen. Die Regierung in Damaskus wird unter anderem von Russland und dem Iran unterstützt.

Von dpa