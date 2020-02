Panne bei erster Vorwahl der US-Demokraten

Des Moines (dpa) - Die Vorwahlen der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen haben mit einer peinlichen Panne begonnen: Auch Stunden nach der wichtigen ersten Vorwahl im Bundesstaat Iowa lagen in der Nacht keinerlei Ergebnisse vor. Das Wahlkampfteam von Ex-Vizepräsident Joe Biden kritisierte in einem von US-Medien veröffentlichten Schreiben an die Partei «erhebliche Mängel» in dem Prozess. CNN berichtete, die Demokraten hofften auf Ergebnisse «irgendwann am Dienstag». Die Demokratische Partei in Iowa begründete die Verzögerung mit Qualitätskontrollen.

Von dpa