Tempolimit 130 auf Autobahnen wird Thema im Bundesrat

Berlin (dpa) - Die Forderung nach einem Tempolimit auf Autobahnen wird auch Thema im Bundesrat. Für die Sitzung in der nächsten Woche liegt eine Empfehlung des Umweltausschusses vor, dass unter anderem auf Autobahnen «eine Geschwindigkeitsbeschränkung» von 130 Kilometern pro Stunde gelten soll. Ob dies in der Länderkammer eine Mehrheit findet, muss sich aber erst zeigen. Abstimmen soll der Bundesrat darüber voraussichtlich heute in einer Woche, wie zuerst die «Saarbrücker Zeitung berichtete.

Von dpa