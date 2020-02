Orkan «Sabine»: Flüge gestrichen, Fernverkehr steht still

Düsseldorf (dpa) - An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen wegen des Orkantiefs «Sabine» am Morgen zahlreiche Flüge aus. In Düsseldorf wurden Verbindungen nach Berlin, München oder Wien annulliert. In zahlreichen anderen Maschinen etwa nach Lissabon, Amsterdam oder Fuerteventura startete das Boarding nach Angaben des Flughafens aber pünktlich. Auch am Stuttgarter Flughafen wurde heute schon 35 Flüge gestrichen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn steht bis mindestens 10.00 Uhr komplett still - das Unternehmen erwartet Störungen den ganzen Tag über. Auch Straßen sind gesperrt.

Von dpa