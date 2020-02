Noch mehr Festnahmen beim Schlag gegen falsche Polizisten

Koblenz (dpa) - Die Zahl der Festnahmen bei der Zerschlagung eines deutsch-türkischen Netzwerks von Betrügern, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, ist nochmals gestiegen. Der Koblenzer Einsatzleiter sprach heute von 41 Festnahmen allein in der Türkei. Gestern war noch von 24 dort festgenommenen Verdächtigen die Rede - plus vier aktuelle Festnahmen in NRW. Die Bandenmitglieder sollen sich telefonisch als Polizisten ausgegeben und vor einer angeblichen Diebesbande gewarnt haben. Geld und Wertsachen würden zur sicheren Aufbewahrung abgeholt - vor allem Senioren fielen darauf rein.

Von dpa