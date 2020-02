Mild, aber stürmisch - Tief «Victoria» naht zum Wochenende

Offenbach (dpa) - Nach kühleren Temperaturen, die noch am Morgen in vielen Teilen Deutschlands für Glätte gesorgt haben, wird in den kommenden Tagen milderes Wetter erwartet. Das gilt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eher für den Westen, wo die Temperaturen morgen im zweistelligen Bereich liegen dürften, sowie für den Oberrhein mit bis zu zwölf Grad. Auch am Samstag sollen die Temperaturen bei bis 14 Grad klettern. Im Norden werde es allerdings eher trüb. Am Sonntag naht dann mit Tief «Victoria» zumindest in der Nordwesthälfte Deutschlands wieder stürmisches Wetter.

Von dpa