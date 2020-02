Carsten Maschmeyer ist an Hautkrebs erkrankt

Berlin (dpa) - Carsten Maschmeyer ist laut einem «Bild»-Bericht an weißem Hautkrebs erkrankt. Demnach ist der Finanzunternehmer schon operiert worden, der Eingriff sei gut verlaufen. Dass Maschmeyer erkrankt ist, wurde der dpa aus dem Umfeld des Unternehmers bestätigt. «Ich behalte meine positive Geisteshaltung und bin dankbar, dass meine Familie seit der Diagnose so intensiv für mich da ist», sagte Maschmeyer der «Bild». Maschmeyer ist mit Schauspielerin Veronica Ferres verheiratet und ist zuletzt auch dem TV-Publikum bekannt geworden: Bei Vox in der Sendung «Die Höhle der Löwen».