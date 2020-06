Softbank-Deal: Telekom will Anteil an T-Mobile US aufstocken

Mit gewagten Investitionen in Start-ups wie WeWork und Uber hat sich der japanische Softbank-Konzern in Geldnot gebracht. Nun sollen Anteile am US-Mobilfunker T-Mobile versilbert werden. Dafür muss ein Deal mit der Telekom her.