Der Mexikaner war am Vortag positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Er kann beim Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/ RTL und Sky) nicht antreten und muss kurzfristig ersetzt werden.

Eine Bestätigung für den Fahrerwechsel gab es zunächst nicht, da noch verschiedene Formalien zu klären waren. Unter anderem musste ein negativer Corona-Test von Hülkenberg vorgelegt werden, der Voraussetzung für einen Einsatz ist.

Der 32 Jahre alte Hülkenberg ist jedoch bereits an der Strecke in Silverstone gesehen worden. Er fuhr bis 2016 mit einer Unterbrechung vier Jahre für Racing Points Vorgänger Force India und ist derzeit ohne Vertrag. Zuletzt war Hülkenberg von 2017 bis 2019 für Renault aktiv und hatte im Vorjahr keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

