Dortmund (dpa) - Das Dortmunder Fußballtalent Youssoufa Moukoko hat die Chance auf einen weiteren historischen Rekord. Vier Tage nach seinem 16. Geburtstag steht der Angreifer im Aufgebot des BVB für das Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (21.00 Uhr/DAZN).

Sollte der zunächst für die Reservebank vorgesehene Moukoko eingewechselt werden, wäre er der jüngste bisher in der Königsklasse eingesetzte Profi. Bisheriger Rekordhalter ist Céléstine Babayaro, der am 23. November 1994 für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen debütiert hatte. Am vergangenen Samstag hatte Moukoko in der Bundesliga für einen ähnlichen Rekord gesorgt.

Im Vergleich zum 5:2-Sieg am Samstag bei Hertha BSC nahm Trainer Lucien Favre fünf Veränderungen in der Startelf vor.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-450838/3