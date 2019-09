„Road to Tokyo“: Gazprom-RusVelo auf der Mission 2020

Denn Titelsponsor der russischen Radsport-Mannschaft Gazprom-RusVelo ist die GAZPROM Germania GmbH , eine Tochtergesellschaft des weltgrößten Gaskonzerns Gazprom . Auch ihr Pendant im Fußball, die Königsblauen vom FC Schalke 04, werden von Gazprom unterstützt.

Go for Gold – Bei Olympia 2020 in Tokio „glänzen“

Foto: ©BettiniPhoto

Gazprom-RusVelo verfolgt nicht die klassische Strategie des Profiradsports, schnell Erfolge einzufahren. Stattdessen setzt die Mannschaft auf den behutsamen Aufbau junger Fahrer. Das Ziel: die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Für die Entwicklung des Nachwuchs sind Starts bei anspruchsvollen Rennen, wie dem Münsterland Giro , wichtige Schritte. Hier zeigen sich die jungen Wilden offensiv und sind oft in Ausreißergruppen vertreten. Dass dieser Weg sich auszahlt, zeigt der Entwicklungssprung in dieser Saison. Mit bereits einem Dutzend Podiums- und mehr als 60 Top10-Platzierungen fährt Gazprom-RusVelo ein eindrucksvolles Radsportjahr 2019.

Foto: ©MarioStiehl

Einer der jungen Stars bei Gazprom-RusVelo ist Alexander Vlasov. Der 23-jährige gilt als großes Talent und wird im russischen Team Schritt für Schritt als Klassementfahrer aufgebaut. Der Youngster sicherte sich das begehrte russische Meistertrikot mit dem weiß-blau-rotem Brustring. Dies verleiht Flügel und so gewann er im neuen Dress die prestigeträchtige Schlussetappe der Österreich-Rundfahrt am Kitzbüheler Horn. Mit seinen Erfolgen hat sich der russische Nachwuchsstar den nächsten Schritt in seiner Karriere erarbeitet und wird im nächsten Jahr in die WorldTour, die Top-Liga des Radsports, wechseln.

Gazprom Germania – verlässliches Engagement im Radsport

Foto: ©BettiniPhoto

Die GAZPROM Germania GmbH engagiert sich konsequent im Radsport. Das Unternehmen fördert die jungen talentierten Fahrer von Gazprom-RusVelo genauso, wie den großen deutschen Radklassiker Eschborn-Frankfurt oder die Hamburger Cyclassics. Auch bei der Deutschland Tour ist GAZPROM Germania ein verlässlicher Partner. Um ihren Namensgeber GAZPROM Germania in seinem Heimatmarkt zu repräsentieren, startet die Mannschaft Gazprom-RusVelo auch in dieser Saison bei allen deutschen Radrennen. Von Frankfurt bis Köln, von Hamburg bis Münster – die königsblauen Radtrikots zeigen sich auf deutschen Straßen.

Große Fanaktion auf dem Schlossplatz

Foto: ©Schwenke

Die Besucher des Münsterland Giro lädt GAZPROM Germania am 3. Oktober vor dem Schloss Münster zur großen Fanaktion ein. Ab 9 Uhr steht im großen Erlebnis-Cube von Gazprom-RusVelo ein Rennrad der Profis für Selfies bereit. Alle Teilnehmer der Foto-Aktion erhalten ihr persönliches Foto und eine Original-Trinkflasche der Profis von Gazprom-RusVelo. Darüber hinaus gibt es auch die Chance, einen zweitägigen Erlebnisaufenthalt im Europa-Park zu gewinnen. Der Eintritt in Deutschlands größten Freizeitpark und eine Übernachtung im 4-Sterne Hotel für 4 Personen sind inklusive.