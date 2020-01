Holz | Hand | Herz – Herr Lars steht für handgefertigte Massivholzmöbel von höchster Qualität

Uns verbindet die Leidenschaft für Holz und hochwertige Kreationen, die aus diesem wunderbaren Rohstoff entstehen. Für unsere Massivholzmöbel verwenden wir ausschließlich bestes, in Deutschland geschlagenes und PEFC-zertifiziertes Holz (PEFC garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen). Herr Lars steht für langlebige, ästhetisch ansprechende Möbel, verlässliche Kundennähe und Nachhaltigkeit bei allen verwendeten Werkstoffen, von denen Holz der wichtigste, oft gar der einzige ist. Jedes unserer Stücke entwerfen, fertigen und liefern wir getreu unserem Leitbild: Holz, Hand, Herz!

Ein von uns gefertigtes Stück aus bestem deutschem Massivholz ist stets ein Unikat. Denn wir bei Herr Lars produzieren nicht vor, sondern fertigen ausschließlich auf Auftrag des Kunden. Wenn du dein Lieblingsstück bei uns ausgesucht und bestellt hast wird, es in unserer Manufaktur in Steinfurt für dich handgefertigt. Für den überwiegenden Teil unserer Kreationen verwenden wir hochwertiges Eichenholz, das eine Reihe an hervorragenden Eigenschaften für die Fertigung von Massivholzmöbeln mitbringt. Es ist robust, langlebig und lässt sich ideal verarbeiten. Von dunkler Optik bis zu heller, weiß geölter Anmutung verleihen wir dem hochwertigen Eichenholz verschiedene Gewänder.

Bereits seit einigen Jahren fertigen wir im Münsterland hochwertige Massivholzmöbel unter höchsten handwerklichen Ansprüchen – seit Anfang 2019 als Team hinter der Marke Herr Lars. Mit Bleistift und Papier entstehen in unserer Manufaktur händische Entwürfe von Tischen, Sideboards und anderen Möbelstücken. Hierbei lassen wir uns vom traditionellen, zeitlosen Stil skandinavischer Möbelikonen genauso beeinflussen wie von modernen Trends. Ein Möbelstück wird bei uns mit Präzision und der nötigen Zeit fertiggestellt und zeugt als formvollendete Schöpfung von seinem Entwurf und seiner Fertigung von Hand.

In jedem unserer Möbelstücke steckt neben besten Materialien und höchstem fachlichem Niveau auch etwas, das man nicht greifen, dafür aber umso besser spüren kann: Unser Herzblut – allen voran das unseres Design- und Fertigungsleiters Lars Wilmer, aber auch das eines jeden einzelnen Teammitglieds. Vom Entwurf, über Holzauswahl, Fertigung und Montage, bis zur Feinbehandlung begreifen wir jedes unserer Möbelstücke als ein Individuum, das für uns ein Stück Natur darstellt, dem wir mit Respekt und Demut begegnen. Besonders wichtig ist es uns, zu unterstreichen, dass jedes einzelne Stück in unserem Shop ein für unsere Marke Herr Lars entworfenes und als Prototyp gefertigtes Stück ist, das es vor der Gründung von Herr Lars nicht gegeben hat.

Ein Herr Lars Stück, gefertigt aus Holz, mit Hand und Herz, wird dir ein Leben lang ein Seelenverwandter und treuer Diener sein. Dieses Versprechen unterschreiben wir mit unserem Herzblut.

Weitere Informationen und unseren Onlineshop finden Sie auf unserer Website www.herr-lars.com .