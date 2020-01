Nordisch by Nature – Das Elbstrand Resort auf Krautsand

Das Elbstrand Resort auf der Elbinsel Krautsand, ein „Match made in heaven“. So schmiegt sich das moderne Resort mit seiner in Naturtönen gehaltenen Architektur in eine Landschaft, die schlicht als idyllisch beschrieben werden kann. Weiße Sandstrände an dem sich durch die Landschaft schlängelnden Elbstrom sorgen zu jeder Jahreszeit für Erholung und Entspannung. Da, wo andere durch Hektik, Lautstärke und Firlefanz versuchen ihre Schwächen zu kaschieren, strahlt das Elbstrand Resort die absolute Ruhe und Souveränität aus.

Und auch wenn die Elbinsel Krautsand noch nicht in aller Leute Munde ist, so treffen sich bei uns die Größen der Welt. Die Flotte der AIDA, der MSC oder die Queen Mary 2 geben sich vor der Haustür des Elbstrand Resorts regelmäßig die Klinke in die Hand, wenn sie in einer Entfernung von weniger als 200 Metern bei langsamer Fahrt an den 24 Hotelzimmern 2 Suiten und 50 Ferienwohnungen des Elbstrand Resorts vorbeigleiten. Den Ausblick auf die in der Dämmerung beleuchteten Kreuzfahrtriesen als spektakulär zu beschreiben, wäre dabei jedoch ernstlich untertrieben.

Mit dem Restaurant Sandbank verfügt das Elbstrand Resort zudem über ein Restaurant der Spitzenklasse. Ob rustikal oder sommerlich-leicht, ob traditionell hanseatisch oder modern und trendig: Unser Küchenchef und sein Team verwöhnen Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten – ganz gleich, ob Sie sich für einen kleinen Snack oder ein komplettes Menü entscheiden. Restaurantchef und Chefköche achten dabei auf eine stets wechselnde Karte und eine hohe Qualität der Gerichte. Zusätzlich zur Sandbank führt das Elbstrand Resort mit der „StrandZeit“ ein Strandbistro und ein „Bistrorante“ mit dem Namen „Krutsander“.

Für Ihre ganz persönlichen Auszeit im Elbstrand Resort sorgt der SPA & Wellnessbereich „KörperZeit“ des Hotels. Highlight des SPA & Wellnessbereich ist die tolle Panoramasauna in unserer Saunalandschaft und der wohltemperierte Indoor-Pool. Ein großer Saunagarten und ein Ruheraum runden das Angebot ab. Im Sommer bietet sich eine tolle Auszeit auf unserer Sonnenwiese an.

Ihren Hund können Gäste gleich mitnehmen. Denn In den Ferienwohnungen und Hotelzimmern sind überall die geliebten Vierbeiner erlaubt. Zudem gibt es einen Hundestrand – direkt gegenüber dem Hotel.

Noch bis zum 31. März laufen die Herbst-/Winterangebote. Mit den „Wellness-Schnuppertagen“ (drei Übernachtungen zum Preis von zwei Übernachtungen) und dem „Winter-Arrangement“ (fünf Nächte zum halben Preis bei Sonntagsanreise) ist für jeden das Richtige dabei.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.elbstrand-resort.de .