Patienten mit chronischen Wunden leiden unter einem Druckgeschwür durch Wundliegen (Dekubitus), einer offenen Wunde am Fuß durch Diabetes mellitus (Diabetisches Fußulcus) oder einem offenen Bein (Ulcus cruris). Auch nach Unfällen oder Operationen können chronische Wunden entstehen. Chronische Wunden schränken die gesamte Lebensqualität ein. Es können Schmerzen, Wundgeruch oder Infektionen auftreten. Die Heilung dauert oft lange, manchmal ist über Wochen und Monate kein Fortschritt zu erkennen. Mit einer passenden Wundversorgung kann in den meisten Fällen die Lebensqualität spürbar gesteigert werden. Dazu gehört nicht nur die Auswahl der richtigen Verbandstoffe, sondern auch die Koordination aller Berufsgruppen, die an der Versorgung beteiligt sind, wie zum Beispiel Mediziner, Pflegedienste, Sanitätshäuser etc. Hier kommt Wundex - Die Wundexperten ins Spiel.

Professionelle Wundbehandlung – auf den Patienten zugeschnitten

Das Unternehmen beschäftigt deutschlandweit über 50 professionelle Wundexperten, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass chronische Wunden optimal versorgt werden. Nach Anforderung besucht der Wundexperte den Patienten unverbindlich zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung. Es wird ein individueller Therapievorschlag erarbeitet, der mit dem behandelnden Arzt abgestimmt wird. Ist der Arzt einverstanden, kümmert sich der Experte um die zeitnahe und für den Patienten kostenfreie Belieferung mit Verbandmaterialien. Anschließend werden Patient, Angehörige und Pflegedienst/-heim in die richtige Handhabung der Materialien eingewiesen. Im weiteren Verlauf der Behandlung kommt der Wundexperte mindestens alle zwei Wochen vorbei, um den Wundheilungsverlauf zu überprüfen. Ist eine Anpassung der Wundtherapie erforderlich, wird diese mit dem Arzt abgesprochen. Der Wundexperte begleitet den Patienten bis zur Abheilung seiner Wunde. Die entstehenden Kosten übernimmt die zuständige Krankenkasse.

Professionelle Wundbehandlung – im Alltag von Erich S.

Erich S. ist 84 Jahre alt und lebt allein. Fast zwei Jahre lang hat er sich in Eigenregie um sein offenes Bein gekümmert. Trotz sorgfältiger Verbände wurde die Wunde nicht besser. Bis er vom Wundexpertenteam in Senden erfuhr und Lisa Große Wiesmann kontaktierte. Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Fachweiterbildung Wundexperte ICW® erklärt, warum eine spezialisierte Wundbehandlung die Heilung beschleunigen kann und wie das praktisch funktioniert: „Die Versorgung chronischer Wunden ist komplex. Hohes fachliches Wissen muss in speziellen Weiterbildungen erlernt und ständig aktualisiert werden. Mit unserer Zusatzausbildung zum Wundexperten ist das garantiert. Nachdem mich Herr S. angerufen hatte, haben wir einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen vereinbart. Das Treffen diente in erster Linie dazu, mehr über Herrn S. und seine individuelle „Wundsituation“ zu erfahren und von mir und meiner Arbeit zu berichten. Nach schriftlicher Beauftragung durch Herrn S. habe ich seine Wunde inspiziert und mir eine Therapiestrategie überlegt. Dazu gehörte neben adäquaten Verbandstoffen und Kompression auch das Hinzuziehen eines ambulanten Pflegedienstes. Auf Basis des Einverständnisses von Herrn S. und seines Arztes wurden alle Beteiligten durch mich informiert und vernetzt. Der Pflegedienst übernimmt nach ärztlicher Verordnung die regelmäßigen Verbandwechsel und das An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe. Meine Aufgabe ist es, alle zwei Wochen und bei Bedarf zur Wundkontrolle vorbeizukommen.“

Lisa Große Wiesmann betreut Herrn S. jetzt seit vier Monaten. „Der Verlauf ist mehr als positiv, ich bin froh, dass ich mich entschlossen habe, bei Wundex anzurufen“, sagt der Patient heute. „Man kann jedem, der sich mit einer chronischen Wunde plagt, nur empfehlen, sich einen Wundexperten in der Nähe zu suchen. Endlich traue ich mich wieder unter Leute.“