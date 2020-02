Neustarts der Woche

Anders essen: Das Experiment

0 J • Unsere Art zu essen belastet das Klima. Doch wie hoch ist die CO ²-Belastung und wie umfangreich ist der Landverbrauch für die Pro-Kopf-Produktion von Lebensmitteln tatsächlich? Um das festzustellen und möglicherweise daran etwas zugunsten unserer Umwelt zu verändern, sind drei Familien bereit, sich auf ein groß angelegtes Experiment einzulassen. Sie kaufen fortan nur noch regionale Produkte ein und entdecken das Kochen neu. Das Ergebnis überrascht … 88’ Regie: Kurt Langbein & Andrea Ernst · Drehbuch: K. L. · Kamera: Christian Roth, Valentin Platzgummer u.a.

Chaos auf der Feuerwache

0 J • Kindergarten-Cop mit Firefightern: Sie sind die Elite unter Amerikas Feuerwehrleuten, denn die Smoke Jumpers bekämpfen Busch- und Waldbrände, indem sie mit Fallschirmen in der Nähe der Brandherde abspringen. Sie fürchten weder Tod noch Teufel, aber nun müssen sie vor einer Urgewalt kapitulieren: Drei wilde Kinder, die sie gerettet haben und die die Feuerwache mitten in der Wildnis in ein lustiges Schlachtfeld verwandeln, während sie auf ihre Eltern warten … 96’ USA 2019 · Regie: Andy Fickman · Drehbuch: Dan Ewen & Matt Lieberman · Kamera: Dean Semler · Musik: Nathan Wang • Mit John Cena (Jake), Keegan-Michael Key (Mark), John Leguizamo (Rodrigo), Tyler Man (Axe), Judy Greer (Dr. Amy Hicks), Dennis Haysbert (Commander Richards) u.a.

Freies Land

16 J • Thriller über eine Mordserie in Ostdeutschland: 1992 ermitteln Kommissare in einem Dorf, aus dem zwei Schwestern verschwunden sind. Nachdem man ihre Leichen gefunden hat und die Polizisten erfahren haben, dass es früher schon ähnliche Fälle gab, geraten die Ermittler selbst in Gefahr … 129’

The Gentlemen

16 J • Regisseur Guy Ritchie kehrt zu seinen glorreichen Anfängen der „Cockney Crime Comedies“ Bube Dame König grAS und Snatch zurück: Der Amerikaner Mickey Pearson (Matthew McConaughey) will sein Marihuana-Imperium in London verkaufen, und die gesamte Unterwelt interessiert sich dafür. Aber nicht alle wollen auch dafür bezahlen, deshalb bricht ein Krieg ums Gras aus, bei dem viele in dasselbe beißen. Mit Colin Farrell und Hugh Grant … 114’ GB / USA 2019 · Regie & Drehbuch: Guy Ritchie · Kamera: Alan Stewart · Musik: Christopher Benstead • Mit Matthew McConaughey (Mickey Pearson), Charlie Hunnam (Raymond), Henry Golding (Dry Eye), Michelle Dockery (Rosalind Pearson), Jeremy Strong (Berger), Eddie Marsan (Big Dave), Colin Farrell (Coach), Hugh Grant (Fletcher), Samuel West (Lord Pressfield) u.a.

Just Mercy

12 J • Basierend auf dem autobiografischen Roman des amerikanischen Rechtsanwalts Bryan Stevenson, der im Bundesstaat Alabama vorzugsweise Menschen vor Gericht verteidigt, die aus rassistischen Gründen keinen fairen Prozess zu erwarten haben. Ein besonders schwerer Fall ist der wegen Mordes angeklagte Walter McMillian (Oscar-Preisträger Jamie Foxx), der noch während der laufenden Ermittlungen in eine Todeszelle gesperrt wird … 137’ USA 2019 · Regie: Destin Daniel Cretton · Drehbuch: Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham, nach der Vorlage von Bryan Stevenson · Kamera: Brett Pawlak · Musik: Joel P. West • Mit Jamie Foxx (Walter McMillian), Michael B. Jordan (Bryan Stevenson), Brie Larson (Eva Ansley), Tim Blake Nelson (Ralph Myers), Rafe Spall (Tommy Chapman) u.a.

Tommaso und der Tanz der Geister

12 J • Als Alter ego von Abel Ferrara (Bad Lieutenant) will sich der amerikanische Regisseur Tommaso (Willem Dafoe) vom unkonventionellen Hedonismus des Künstler-Egos lösen und als Ehemann und Vater glücklich werden. Doch dafür muss er neu justieren, wie wichtig er sich selbst und seine Ambitionen nehmen möchte … 117’

Der Unsichtbare

16 J • Blumhouse Productions, das zur Zeit wohl angesagteste Studio für Horror-Filme, steigert erneut den Nervenkitzel, indem es seinen Verursacher von der Bildfläche verschwinden lässt: Ein Psychopath vererbt nach seinem Selbstmord seiner Ex-Frau vier Millionen Dollar, vorausgesetzt sie wird in nächster Zeit nicht für unzurechnungsfähig erklärt. Dieses Urteil aber rückt immer näher, seitdem in ihrer Umgebung zahlreiche Morde geschehen und sie einen unheimlichen Verdacht hegt … 110’ USA 2019 · Regie & Drehbuch: Leigh Whannell, nach einer Vorlage von H.G. Wells · Kamera: Stefan Duscio • Mit Elisabeth Moss (Cecilia), Oliver Jackson-Cohen (Adrian), Aldis Hodge (James), Storm Reid (Sydney), Harriet Dyer (Alice) u.a.