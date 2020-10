Verantwortlich investieren mit dem Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

Nachhaltig und ertragreich

Wer eine Geldanlage mit gutem Gewissen sucht, ist bei der Volksbank Münsterland Nord genau richtig. Das genossenschaftliche Institut ist nicht interessiert an kurzfristigem Profit oder an Investments, die die Umwelt zerstören. Auch Unternehmen, die von Kinderarbeit profitieren oder mit Waffengeschäften und anderen ethisch nicht korrekten Methoden ihr Geld verdienen, werden von der Volksbank Münsterland Nord nicht in Betracht gezogen. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Union Investment entwickelt die Bank ethisch, sozial und ökologisch gut verträgliche Anlagealternativen mit attraktiven Renditechancen für ihre Kunden.

Keine Tierversuche oder Kinderarbeit

Der Investmentprozess des "Werte Fonds Münsterland Nachhaltig" erfolgt nach einem ausgeklügelten, mehrstufigen Prozess der Union Investment. Die renommierte Fondsgesellschaft ist seit mehr als 60 Jahren ein verlässlicher Partner im Geschäft mit Fonds und Geldanlagen. Gute Renditechancen spielen bei der Auswahl der Aktien und Anleihen für das Management dabei eine ebenso große Rolle wie Nachhaltigkeitskriterien. Bewertet werden etwa Dinge wie die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells eines Unternehmens, die Einhaltung von Arbeitsstandards, von Sicherheitsstandards, der Verzicht auf Kinderarbeit und Tierversuche. Wenn dann auch noch die Ertragserwartungen stimmen, wählt das Management den Titel für die Anlage aus und er wird Bestandteil des Fonds.

Verfolgt wird dabei ein so genannter Multi-Asset-Ansatz. Das heißt, eine gute Risikostreuung durch eine breite Aufteilung des Anlagekapitals auf viele verschiedene Aktien und Rentenpapiere. Die erfahrenen Kapitalmarktexperten suchen weltweit nach geeigneten Anlagemöglichkeiten.

Biokiste aus der Region gewinnen

Eine Anlage in den "Werte Fonds Münsterland Nachhaltig" zahlt sich aber nicht nur bei den Renditechancen aus. Wer vom 1. Oktober bis 30. November 2020 in den Fonds investiert, nimmt automatisch an der Verlosung von 200 regionalen Biokisten der Firma "Ökullus" teil. Das gilt für die Anlage von einmaligen Beträgen ebenso wie für Fondssparpläne. Die Kisten im Wert von umgerechnet 30 Euro enthalten frische, knackige Produkte regionaler Bauern und Anbieter. Eine Anlage in den "Werte Fonds Münsterland Nachhaltig" lohnt sich also in zweierlei Hinsicht. Die Experten der Volksbank Münsterland Nord beraten Sie dazu gerne. Einen Termin können Sie direkt auf unserer Website vereinbaren.