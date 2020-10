"Wir können ein All-in-One Paket anbieten"

Die DM Autoteile GmbH in der Kruppstraße 53 im Gewerbegebiet Olfetal baut mit dem Anbau einer neuen Halle den hauseigenen Lackierbereich aus. Dieser wurde mit der Inbetriebnahme einer neuen Lackierkabine modernisiert, in dieser kann temperaturoptimiert gearbeitet werden. Zudem wird die Luft in der Kabine 26000 Mal in der Stunde ausgetauscht, so dass dort eine staubfreie Luft herrscht und die Lackierungen optimal erfolgen können.

Von Westfälische Nachrichten