365 Tage Abenteuer mit der Jahreskarte für den Allwetterzoo Münster

So können Sie sich beispielsweise auf Ostern , Nikolaus, das Straßenkünstler-Festival oder tierische Aktionstage wie den Tiger- und Pinguintag freuen. Außerhalb der Öffnungszeiten stattfindende Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel Nachts im Zoo , sind nicht im Preis für die Jahreskarte inbegriffen und daher von der Aktion ausgeschlossen.

Das Jahresticket, das ab Kaufdatum 365 Tage lang gültig und somit nicht an das Kalenderjahr gebunden ist, bietet dem Zoobesucher viele Vorteile: Neben einer vergünstigten Park-Gebühr können auch die 11 nordrhein-westfälischen Partnerzoos des Allwetterzoos Münster mit einem ermäßigten Eintrittspreis besucht werden. Am Partnerzoo-Tag, der immer am 3. Sonntag im September stattfindet, erhält der Jahreskartenbesitzer dort sogar freien Eintritt. Weitere Eintrittsermäßigungen erwarten Sie bei der Tageskarte für den Freizeitpark Fort Fun mit 50% Preisnachlass und im Königlichen Burgers's Zoos in Arnheim mit 25%.

Außerdem können eventuelle Wartezeiten an der Zoo-Kasse umgangen werden, denn das Jahresticket garantiert einen schnellen Einlass direkt nach Vorzeigen der Karte bei den Ordnern!

Wer die Jahreskarte für den Allwetterzoo Münster zu Weihnachten verschenken möchte, kann seinen Liebsten auch einen Gutschein schenken. Dieser kann wahlweise per Post oder als PDF zum Ausdrucken bei Ihnen eintreffen. Die zugehörigen Freikarten erhalten Sie dann entweder ebenfalls per Post oder bei der Vorlage des Gutscheines an der Kasse. Sämtliche Gutscheine können allerdings erst eingelöst werden, sobald der Zoo wieder öffnet.

Das Jahresticket ist in verschiedenen Varianten erhältlich, sodass Sie garantiert die richtige für sich finden:

Familienjahreskarte: EUR 159 (statt EUR 179) + 2 Freikarten

Kleine Familienjahreskarte: EUR 89 (statt EUR 99) + 1 Freikarte

Jahreskarte Erwachsener: EUR 69 (statt EUR 79) + 1 Freikarte

Jahreskarte Schüler/Studenten: EUR 49 (statt EUR 59) + 1 Freikarte

Jahreskarte Kinder: EUR 39 (statt EUR 49)

Alle weiteren Informationen und das Bestellformular finden Sie auf der Website des Allwetterzoos Münster .