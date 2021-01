„Ich war nie der Typ für ein Studium, aber jetzt weiß ich, dass ich Vieles schaffen kann“

Vom IT-Bereich an die Hochschule

Er habe sich hochgearbeitet, meint Collet im Rückblick. Nach dem er 2011 im 1st-Level-Support begann, beginnt ein rascher Aufstieg. Im 2nd-Level-Support übernimmt Collet bald komplexere Aufgaben. Der Hobby-Programmierer kümmert sich nun um die Erstellung von Datenbanken. Der berufliche Erfolg spornt ihn an, sodass Collet im Internet nach weiteren Perspektiven recherchiert. Auf der Suche nach unterschiedlichen Möglichkeiten der Fortbildung findet er die FOM. Die Hochschule für Berufstätige weckt sein Interesse.

Ein Bachelor-Studium, das neben der beruflichen Tätigkeit in Präsenz an der FOM möglich ist, interessiert Collet am meisten. Zunächst schreckt ihn die Aussicht auf ein Studium allerdings ab. Schließlich sah er sich niemals als Menschen, der für eine akademische Karriere geeignet ist. André stammt außerdem aus einer Arbeiterfamilie, sodass eine universitäre Laufbahn ungewöhnlich ist. Dass er lediglich einen Realschulabschluss besitzt, erscheint dem IT-Experten als zusätzliche Hürde.

Trotz aller Bedenken schreibt Collet die Studienberatung der FOM an. Nach einer individuellen Beratung und der Prüfung von Dokumenten erhält er seinen Zulassungsbescheid. Schließlich ist das Studium ohne Abitur oder der Fachhochschulreife an der FOM möglich, wenn der Interessierte mindestens drei Jahre in seinem Beruf arbeitete. Die berufliche Karriere im IT-Bereich zahlt sich also aus. Auf diese Weise habe er sich "im wahrsten Sinne des Wortes den Zugang zu akademischer Bildung erarbeitet", sagt Collet im Rückblick.

Vom Bachelor zur Promotion

Derzeit studiert André im siebten Semester, wobei er auf seinen Einser-Schnitt stolz ist. Eifrig widmet sich der IT-Spezialist nun seiner Bachelor-Thesis, wobei er die Nutzung von Chatbots als künstliche Intelligenz im Rahmen von gesetzlichen Krankenkassen untersucht. Den dortigen Job im 2nd-Level-Support ließ Collet bereits hinter sich. Nun arbeitet er im Datenmanagement einer Krankenkasse, wobei André unter anderem für die Prozessautomatisierung und für die Kommunikation mit der Führungsebene verantwortlich ist.

Grundsätzlich ergänzen sich die Lerninhalte der FOM und die beruflichen Aufgaben bei der Krankenkasse gut. Collet spricht von einer optimalen Mischung aus Theorie und Praxis. "Für mich kann es beruflich und privat aktuell nicht besser laufen", freut sich der IT-Experte. Sein baldiger Bachelor ist aber nur eine Etappe, weil Collet weitere Ziele besitzt. Schon heute ist er sich sicher, dass nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik einen IT-Management-Master an der FOM anschließen soll. Auf lange Sicht ist Collet mittlerweile an einer Promotion interessiert.

Er sei ein wissensbegieriger Mensch mit großer Freude am Lernen, sodass das Studium ein großer Ansporn war. Allerdings ist André auch froh, wenn nach seinem Bachelor etwas mehr Ruhe einkehrt, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Für seine Tochter Ella, die im April 2020 auf die Welt kam, wünscht sich der IT-Spezialist mehr gemeinsame Stunden. Dass er ihr ein Vorbild ist und die akademische Laufbahn zu einer Familientradition wird, ist eine weitere Hoffnung für den stolzen Familienvater.

Die Zukunft kommt. Mit Sicherheit. Hier erfahren, wie auch Marco ohne Abitur eine Karriere auf dem zweiten Bildungsweg hingelegt hat und jetzt seinen beruflichen Traum in der Schweiz lebt.

Jetzt anmelden! Lernen Sie uns persönlich kennen oder online in der nächsten Infoveranstaltung zum Thema Bachelor-Studium am 03.02.2021 um 18:00 Uhr. Melden Sie sich hier an! FOM Hochschulzentrum in Münster

Martin-Luther-King-Weg 30-30a

48155 Münster Rufen Sie uns an: In Münster erreichen Sie uns unter 0251/9277862-0 ...

Foto: Mike Henning