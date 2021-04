Online-Kongress für digitale Trends und Strategien

Das seit acht Jahren stattfindende Erfolgskonzept IT-Strategie-Kongress Nord-Westfalen zeigt sich am 19. Mai 2021 erstmals als Digital Summit Euregio in neuem Gewand. Mit dem Augenmerk auf digitalen Themen und Trends will die innovative Veranstaltung neben einer Vernetzung der Teilnehmenden auch eine Förderung der regionalen Wirtschaft und Innovationen erzielen und somit neue Möglichkeiten grenzüberschreitender Kollaboration in der Gegend eröffnen. Die Veranstalter des Events, das IT-Forum Nord Westfalen E.V., die IHK Nord Westfalen, der Digital Hub münsterLAND, ndix BV und Oost NL, laden besonders Geschäftsführer:innen und IT-Entscheider:innen aus der Wirtschaft ein. Daneben sind aber auch alle an Digitalthemen Interessierte aus der Gründer- und Startup-Szene, sowie Ökonomie und Verwaltung willkommen.

Programm

Auf dem Programm des Digital Summit Euregio stehen diverse Themen aus dem Bereich der Digitalisierung und der damit einhergehende Wissensaustausch.Um die Wirtschaft im Euregio-Raum weiter zu fördern, steht das Teilen unternehmerischer und technologischer Kenntnisse im Fokus. In drei parallelen Tracks präsentieren deutsche und niederländische Digitalisierungsexperten daher digitale Trends und Strategien in verschiedenen Talks.

Der Track "Strategie und Megatrends" beinhaltet Vorträge zu aktuellen Themen wie digitale Kundenkommunikation, Breitbandausbau/5G oder Best-Practice-IT-Strategien.

Im Track "Digitale Euregio" stellen sich die in der Euregio bereits tätigen Akteure vor. Neben der Beleuchtung von Themen wie Smart Industry oder Internet of Things durch hauptsächlich niederländische Unternehmen ist eine Podiumsdiskussion zur Zukunft des Handelns geplant.

Der von Digital Hub münsterLAND geführte Track "Digitale Geschäftsmodelle" richtet sich vor allem an Startups, denn im Rahmen eines Pitch-Wettbewerbs haben diese die Möglichkeit, sich den Teilnehmenden zu präsentieren. Der Gewinner wird am Nachmittag der Veranstaltung gekürt. Außerdem wartet der Track mit einer Talk-Runde mit Corporate Startups und Präsentationen erfolgreicher Umsetzungen digitaler Geschäftsmodelle auf.

Neben zahlreichen geplanten Vorträgen und Diskussionsrunden zielt das Event mit einer virtuellen Ausstellung und als Netzwerk-Plattform vor allem auf einen intensiven Austausch aller Beteiligter.

Netzwerk-Plattform

Allen Teilnehmenden wird zusätzlich zu aktuellen und spannenden Themen der Digitalisierung auch eine digitale Plattform zum Netzwerken geboten. Dadurch kann sich die eigne Sichtbarkeit in der Euregio erhöhen und so eine stärkere Vernetzung ermöglicht werden.

Virtuelle Ausstellung

Des weiteren beinhaltet die Veranstaltung eine virtuelle Ausstellung. An digitalen Messeständen haben die Besucher die Möglichkeit, weitere Digitalexperten aus Deutschland und den Niederlanden kennenzulernen. Ein Austausch und eine Zusammenkunft beider Seiten kann durch individuelle Sprechstunden umgesetzt werden.

Weitere Informationen sowie das Programm zum Digital Summit Euregio finden Sie auf der Veranstaltungswebseite www.digital-summit.eu .