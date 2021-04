Bereits seit dem Advent hat das Kino „Schloßtheater“ in Münsters Kreuzviertel aus der Lockdown-Not eine Tugend gemacht und öffnet regelmäßig seine Fenster, um die Wartezeit aufs Kino zu verkürzen und Spaziergänger und Anwohner mit Getränken, Snacks und Speisen für unterwegs und zu Hause zu versorgen. Auch Kinogutscheine und Geschenk-Pakete können als schöne (und solidarische) Geschenk-Ideen erworben werden. Neben einem netten Schnack, einem leckeren Häppchen und Abwechslung vom Corona-Alltag können so Filmfans auch etwas Kino-Feeling mit nach Hause nehmen.

Vom „Advents-Verkauf“ über den „Winterverkauf“ zum „Lenz-Verkauf“ – Das Angebot erfreut sich so großer Beliebtheit, dass die Karte kontinuierlich erweitert und saisonal variiert wird. So sind zum Beispiel die „Schloßtheater-Stulle“ in zwei leckeren Varianten, Veggie-Wraps, Schnitzel-Panini, Muffins mit Blaubeeren oder Schokolade, Pastéis de Nata sowie bei warmem Wetter auch Aperol Spritz, Eiskonfekt und Eiskaffee beliebte Angebote. Seit April hat der Verkauf an vier Tagen in der Woche geöffnet: Von donnerstags und freitags jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Eine umweltfreundliche Neuerung gibt es seit Mitte April: Heißgetränke im Pfandbecher! Die Becher der Berliner Firma Ökocup sehen mit ihren vom Kinoteam erstellten Amélie- und Pulp-Fiction-Motiven nicht nur schick aus, sondern sind auch gut für die Umwelt, da sie von der ohne BPA und Melamin hergestellt werden. Durch ein geschlossenes Recycling-Kreislaufsystem mit einem Recyclinganteil von bis zu 100% sparen die langlebigen Kunststoffbecher Rohstoffe und Ressourcen und fördern somit die Nachhaltigkeit. Das Pfand beträgt 1 Euro, die Rückgabe ist im Schloßtheater und im Café Garbo möglich. Der Aufpreis bei Getränken in Einwegbechern beträgt 30 Cent.

Foto: CINEPLEX Münster

Natürlich herrschen beim Besuch des Lenz-Verkaufs Abstandsregeln und Maskenpflicht. Alle Speisen und Getränke sind ToGo und dürfen nur außerhalb des Umkreises von 50 Metern verzehrt werden.

Mehr zum Lenz-Verkauf auf der CINEPLEX-Homepage , aktuelle Hinweise zum Angebot gibt es auf den Schloßtheater-Kanälen von Facebook und Instagram .