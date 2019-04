Mit Liebe und Leidenschaft für die Musik

Denn „ohne Ritas Zielstrebigkeit, ihren Ehrgeiz und ihr Musikverständnis gäbe es das nun schon seit fünf Jahren bestehende Orchester wahrscheinlich gar nicht“, sagt Orchestermitglied Judith Niemeier stellvertretend für den ganzen Verein. Doch dank ihr gibt es das Orchester in Alstätte. Und es wächst von Jahr zu Jahr.

Im Dezember 2013 war es, als sich sieben Frauen in Alstätte für den neuen musikalischen Verein zusammen getan haben. Denn weil im Musikverein nur Männer musizieren und es im Spielmannszug keine Blasinstrumente gibt, fehlte ihnen bis dato ihr musikalisches Zuhause in dem Ort. Das wollten sie mit „Kreuz und Quer“ ändern.

Schon vorher hatte Ellerkamp einige Kinder für die Musik begeistert – nicht zuletzt ihre Töchter Carolin und Victoria. „Hätte ich Rita nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich nie angefangen, Blockflöte zu spielen“, sagt auch Judith Niemeier, Nachbarin von Rita Ellerkamp. Aber sie hatte Rita – und lernte so in ihrem Haus gemeinsam mit deren Tochter Carolin ihr erstes Instrument. „Aber ein Instrument lernen und es dann nur für sich selbst zu spielen, ist ja langweilig“, fand Rita Ellerkamp, die aus Nienborg stammt. Also nahm sie die Kinder zunächst mit zum Jugendorchester nach Nienborg, wo sie selbst noch viele Jahre nach dem Umzug nach Alstätte im Musikverein aktiv ist. Dann ging 2013 das neue Orchester in Alstätte an den Start: Rita Ellerkamp wurde Schriftführerin, Christa Büscher Kassiererin, Petra Dornbusch Vorsitzende. Bis heute haben die drei ihre Posten behalten, die Grenzen zwischen den Ämtern sind fließend. Jede ist mit gleichem Einsatz dabei, wie Rita Ellerkamp immer wieder hervorhebt.

Mittlerweile sind fast 30 Musikerinnen und Musiker in dem Orchester, hinzu kommt Dirigentin Rianne Damhuis aus den Niederlanden, für die es damals das erste Orchester war, bei dem sie den Dirigentenstab schwang. „Jeder, der Freude an der Musik hat, ist willkommen“, sagt Ellerkamp, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt. Sie selbst spielt mit Leidenschaft das Wald- wie auch Tenorhorn, daneben die Trompete, „und ich lerne jetzt noch Klavier“, erzählt die 54-Jährige. Alles sei Hobby, „gut zum Abreagieren“, meint Rita Ellerkamp und lacht. Beruflich ist sie „Zahlenmensch im Steuerbüro“, privat ist die Musik für sie da der passende Ausgleich. Außerdem gefällt ihr die Atmosphäre, die beim gemeinsamen Musizieren herrscht. „Noten sind in jeder Sprache gleich“, sagt die zweifache Mutter. Eine Sprache, die verbindet.

Mindestens drei Mal die Woche kommt Rita Ellerkamp in der Regel in den Probenraum von „Kreuz und Quer“. Nicht nur zum Musik machen oder unterrichten, sondern auch für organisatorische Dinge: Noten heraussuchen, sortieren, kopieren, nach den Instrumenten sehen. . .

An diesem Mittwochabend hilft sie als Ersatzlehrerin für den Blockflötenunterricht aus. Sie zeigt den Mädchen, wohin der Daumen gehört, wenn sie das „C“ spielen wollen, hilft ihnen beim Notenlesen, steigt beim Refrain mit ein. Ungeduld? Dieses Gefühl kennt Rita Ellerkamp nicht. Auch nicht, wenn sie ihren Schülerinnen und Schülern zum dritten Mal hintereinander zeigt, welche Löcher die Finger auf der Flöte bedecken müssen, um ihr den richtigen Ton zu entlocken.

Die Alstätterin erinnert sich noch gut an die Zeit, als das Orchester noch nicht die Probenräume in der ehemaligen Hauptschule belegte. „Da haben wir zu jeder Probe das Schlagzeug im Auto zum Pfarrheim transportiert.“ Mittlerweile hat das Instrument seinen festen Platz in den ehemaligen Klassenräumen.

Eine treibende Kraft ist Rita Ellerkamp auch beim Adventsmarkt in Alstätte, bei dem das Orchester jedes Jahr Crêpes und andere Leckereien verkauft. Aus dem Erlös werden später Dirigentin und Noten bezahlt. Doch auch hier will Rita Ellerkamp nur ungern im Fokus stehen. „Nur dadurch, dass alle mit anpacken, läuft es gut“, findet sie. Dass sie dann auch mal kurzfristig Crêpeteig nachliefert, ist für sie nicht der Rede wert.

Manchmal findet sich die Herzblut-Musikerin dann aber doch in der vorderen Reihe wieder. Zum Beispiel, wenn Rianne Damhuis krank ist und sie spontan das Dirigat übernimmt. „Aber nur, wenn ich muss“, sagt die stille Heldin. „Denn wohl fühle ich mich da vorne nicht.“

Sahnetorte aus den Händen der Landfrauen

Wer erste Sahne ist, hat auch Sahne verdient – und das reichlich. Also hat sich die Vorsitzende der Alstätter Landfrauen, Maria Hackfort, kurzerhand in die Küche gestellt, fleißig gerührt und den Backofen angeworfen. Herausgekommen ist eine leckere Nougat-Sahne-Torte (das Rezept finden Sie hier ), die sie nun gemeinsam mit ihrer Vorstandskollegin Stephanie Schmitz, dem Teilmarktleiter der Volksbank Gronau-Ahaus eG, Matthias Terstriep, und dem WN-Redaktionsleiter in Gronau, Klaus Wiedau, an die geehrte Rita Ellerkamp überreicht hat. Probiert haben die Beteiligten natürlich auch – und es sich schmecken lassen!

