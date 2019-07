Ihr Programm kombiniert kalorienarme Mahlzeitenersatz-Produkte mit persönlicher Begleitung durch zertifizierte Berater. Mit Erfolg: Rund 30 Millionen Menschen in über 30 Ländern haben bereits mit CWP abgenommen – und täglich werden es mehr.

Der Cambridge Weight Plan besteht aus sechs aufeinander abgestimmten Stufen . Die so genannten Steps unterscheiden sich durch die tägliche Menge an Kalorien und dem Anteil an „normaler“ Ernährung. Je niedriger die Stufe, desto größer der Anteil an Cambridge Weight Plan-Produkten. Von Shakes, Suppen, Porridges und Getränken über süße Riegel bis hin zu herzhaften Mahlzeiten – die leckere Vielfalt bietet etwas für jeden Geschmack.

Zu Beginn stellt der persönliche Berater einen individuellen und maßgeschneiderten Plan zusammen. Dieser berücksichtigt zeitliche Kapazitäten ebenso wie Allergien und Intoleranzen. Gemeinsam wird so der beste Weg zum Wunschgewicht erarbeitet.

Entlang des Weges gibt es zusätzlich viele Tipps zu Ernährung und Bewegung . Nach und nach wird sich das Verhältnis zum eigenen Körper verändern. So purzeln die Pfunde nicht nur schnell, sondern auch langfristig.

