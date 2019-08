Wunschgewicht, und jetzt?

1. Auf Portionsgrößen achten

Heutzutage bekommt man in Restaurants oft so große Portionen, dass man sie kaum schaffen kann. Und doch isst man sie vielleicht manches Mal ganz auf, um keine Lebensmittel zu verschwenden. Dabei ist es viel gesünder, nur so viel zu essen, wie der Körper wirklich braucht. Der Trick für Zuhause: Man sollte nur so viel kochen, wie man benötigt, um satt zu werden – das sind zum Beispiel bei Nudeln etwa 100 bis 130 Gramm für einen Erwachsenen.

2. Mahlzeiten vorbereiten

Nicht jeden Tag hat man Lust, sich wieder an den Herd zu stellen. Viele Gerichte eignen sich hervorragend dafür, sie in größeren Mengen zu kochen und dann portionsweise einzufrieren. Vor allem Eintöpfe, die man einfach im Kochtopf erwärmen kann, sind zu empfehlen. So muss man nicht auswärts essen, weiß genau, was alles im Essen drin ist und spart Geld. Auch die CWP- Ersatzmahlzeiten sind gut geeignet an Tagen, an denen es schnell gehen muss.

3. Den Ernährungskreis beachten

Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zum Erfolg. Dafür liefert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung den Ernährungskreis mit sieben Lebensmittelgruppen. So weiß man immer, in welchen Mengen man welche Lebensmittel konsumieren sollte.

4. Ausreichend trinken

Zwei bis drei Liter Wasser sollte jeder Erwachsene täglich trinken. Ein großes Glas Wasser vor jeder Mahlzeit kann den ersten Heißhunger stillen. Nicht vergessen: Du musst nicht auf den Durst warten!

5. Am Ball bleiben

Bewusst essen und Sport treiben sind die wichtigsten Elemente einer gesunden Lebensweise. Wer viel Sport macht, baut Muskeln auf, die viele Kalorien verbrennen. Soll heißen: Dann darfst man sich auch zwischendurch ein paar mehr Kalorien genehmigen!

Woher kommt der Jojo-Effekt?

Es ist evolutionär bedingt, dass der menschliche Körper immer versucht, das höchste Gewicht wieder zu erreichen, das er mal hatte. Denn früher sammelte der Körper ausreichend Reserven, um auch zu überleben, wenn nur wenig Nahrung zur Verfügung steht. Für diejenigen, die viel Gewicht verloren haben, kann genau dieser evolutionäre Trick zu einer echten Falle werden.