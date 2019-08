Maike verwirklicht ihren Hochzeitstraum

Maikes Reise zum Traualtar

Ich habe eine Zwillingsschwester, die eigentlich immer schlanker war als ich. Als Friseurin habe ich einen sehr stressigen Job, bei dem oft leider keine Zeit für Pausen bleibt. So nahm ich schleichend immer mehr zu. Vor ein paar Jahren war ich vier Monate ohne Job und nahm durch die Langeweile und den Frust auf einmal schlagartig zu. Als ich dann wieder gearbeitet habe, kehrte der alte Trott wieder und ich hielt mein Gewicht. So habe ich über sieben Jahre mal schleichend, mal schnell 21 Kilo zugenommen. Zwar war mir beim Schuhe anziehen der Bauch im Weg, aber trotzdem war ich glücklich: Ich hatte meinen Freund an meiner Seite, der mich liebte, wie ich war, und mich bei allem unterstützte.

Und dann kam Yonisoa…

Auf unserer Einweihungsparty sah ich meine Freundin Yonisoa nach längerer Zeit wieder und hätte sie fast nicht erkannt, so sehr hatte sie sich verändert. Ich spielte schon länger mit dem Gedanken, meine überschüssigen Pfunde anzugehen, alle Versuche sind aber am Jojo-Effekt gescheitert. Yonisoa erzählte mir, wie einfach und schnell sie es geschafft hatte abzunehmen. Zuerst war ich skeptisch, vor allem wegen der Kosten. Dann habe ich es aber einfach mal durchgerechnet und stellte fest: Das, was ich für Produkte ausgebe, spare ich im Supermarkt. Ich nahm mir also für das neue Jahr vor: Du gehst deinen Wohlstandspeck an!

Einmal riechen und der Heißhunger ist weg

Gesagt, getan: Ich machte einen Termin bei Yonisoa und probierte Cambridge Weight Plan aus. Und was soll ich sagen: Die Pfunde purzelten wie von selbst. Innerhalb weniger Wochen verlor ich zehn Kilo. Ich fühlte mich besser, bekam Komplimente von Freunden, Familie und Kunden, aber das Wichtigste war: Ich setzte mich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst mit dem, was ich aß, auseinander. Ich spürte, wie sich meine Bedürfnisse veränderten. Wenn mein Freund neben mir auf dem Sofa sitzt und eine Pizza isst, dann reicht es mir schon, einmal daran zu riechen. Der Heißhunger verschwindet. Auch Süßigkeiten und Fastfood mag ich heute nicht mehr.

… und ich sagte: JA!

Ich habe ein ganz neues Selbstbewusstsein gewonnen. Klamotten kaufen macht wieder viel mehr Spaß, weil es nichts mehr gibt, was ich wegen meiner Figur nicht anziehen will. Wenn ich heute mit meiner Schwester shoppen gehe, habe ich die gleiche Größe wie sie. Und das Beste war, dass ich bei meiner Hochzeit dank Cambridge Weight Plan mein Traumkleid tragen konnte!