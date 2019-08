Petra hat kaum noch Beschwerden

In meiner Jugend war ich immer sehr schlank. Doch mit den Jahren und drei Schwangerschaften nahm ich immer mehr zu. Viele Dinge wurden immer beschwerlicher: Beim Treppen steigen und längeren Laufstrecken taten meine Knochen weh. Schwimmen gehen wollte ich wegen meiner Figur auch nicht mehr und dann bekam ich noch eine Rheuma-Diagnose.

Vorher-Nachher-Bilder sind doch Fotomontagen

Ich habe etliche Diäten probiert, aber immer schnell wieder zugenommen. Im Internet sah ich einige Vorher-Nachher-Ergebnisse von Anderen, die mit Cambridge Weight Plan abgenommen haben und hielt es zuerst für Fotomontage. Eine Freundin erzählte mir dann, dass sie Einige davon kennt und sagte: „Die sehen tatsächlich so aus!“ Nach ein paar Tagen und Grübelfalten mehr vereinbarte ich einen Termin mit meiner Beraterin und siehe da: ich war begeistert von der kompetenten Beratung, dem Programm und den Produkten.

Cambridge Weight Plan hat meine Gewohnheiten geändert

Durch Cambridge Weight Plan habe ich unglaubliche 26 Kilo abgenommen. Viel wichtiger war aber, dass ich durch das Programm und meine Beraterin ein Bewusstsein für meine Ernährung und Portionsgrößen bekommen habe. Ich koche ganz anders als früher! Irgendwann ist auch mein Mann Frank auf den Geschmack gekommen und hat mit Cambridge Weight Plan angefangen. Wir motivieren uns gegenseitig den Plan durchzuziehen. Alleine hätte es wohl bei uns beiden den einen oder anderen Ausrutscher gegeben. So erinnern wir uns gegenseitig. Und doppelt hält bekanntlich ja sowieso besser.

„Heute habe ich kaum noch Beschwerden“

Inzwischen bin ich seit zwei Jahren bei meinem Idealgewicht. Ab und zu kommt zwar wieder ein Kilo drauf, doch weiß ich inzwischen, wie ich es ganz schnell wieder loswerde. Am einfachsten ist es dann, wieder eine Woche CWP-Produkte zu essen und schon ist das Problem gelöst. Allerdings bin ich nicht darauf angewiesen, sondern kann mit meinem neuen Ernährungsbewusstsein auch selbst darauf reagieren. Ich weiß jetzt genau, was und wie ich Essen zubereiten muss, damit es nicht so viele Kalorien hat: weniger Fett, weniger Öl, nicht so viel Sahne, dafür mehr frisches Gemüse und häufiger Fisch oder Geflügel. Außerdem verzichte ich auf fertige Soßen und Produkte.

Mit neuem Gewicht und Ernährungsbewusstsein sind meine Rheuma-Schübe deutlich weniger geworden. Mir geht es gesundheitlich und seelisch viel besser als früher. Wo ich mich früher unwohl gefühlt habe, trete ich heute mit Selbstbewusstsein auf und kann auch auf der Arbeit wieder voll anpacken.

Ich gehe wieder gerne Shoppen, liebe es, wieder nach modischen Klamotten zu schauen und nicht in der „Zeltabteilung“ suchen zu müssen. Auch ins Schwimmbad gehe ich nun deutlich lieber, weil ich mich wohlfühle und das gerne zeige. Das gestiegene Selbstbewusstsein kommt auch durch viele Komplimente, die ich für meinen Wandel erhalte. Und dass sich meine Rheuma-Erkrankung seit der Gewichtsabnahme deutlich verbessert hat, ist natürlich sehr erfreulich. All das motiviert mich extrem, mein Gewicht auch langfristig zu halten.