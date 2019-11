Meike gewinnt den Kampf gegen das Frustessen

„Der Anfang meines neuen Lebens“

Als Kind und Jugendliche war ich immer normalgewichtig. Doch mit dem Start ins Berufsleben, privaten Schicksalsschlägen und gesundheitlichen Schwierigkeiten, begannen langsam auch die Probleme mit meinem Gewicht. Aus Frust begann ich, alles in mich hineinzufressen – im wahrsten Sinne des Wortes. Und je mehr ich aß und je dicker ich wurde, desto größer wurden auch meine Unzufriedenheit und meine psychischen Probleme. Ich gefiel mir selber nicht mehr, mein Selbstbewusstsein ging gegen Null und ich war völlig unausgeglichen. So wurde mir dann am Ende alles egal – auch die Kilos, die täglich mehr wurden. Ein echter Teufelskreis. Nach einem Burnout und auf Empfehlung meiner Ärzte begann ich dann vor vier Jahren eine Umschulung zur Fotografin. Zwar war mir bewusst, dass man für diesen Job beweglich und agil sein muss, dennoch brach ich meinen damaligen Versuch, ein paar Pfunde loszuwerden, schnell wieder ab – die Wohnsituation im Berufswohnheim, der Prüfungsstress und eine Diät, mit der ich überhaupt nicht zurechtkam, waren mir Gründe genug.

Mein Schlüsselerlebnis, mein Leben zu ändern, war ein eigentlich ganz banales Ereignis. Nämlich die Vorbereitung für meinen Umzug. Als ich realisierte, wie schwer es mir fiel, mich zu bewegen, Kartons zusammenzupacken und zu schleppen, wie kurzatmig ich geworden war, wusste ich, dass es an der Zeit war, etwas zu ändern. Denn ja – es klappte alles noch irgendwie, aber ich wusste, dass es auch wesentlich leichter gehen könnte. Gerade frisch eingezogen, nutzte ich ab sofort nur noch das Fahrrad – für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und unterwegs zu Freunden. So purzelten die ersten fünf Kilo.

Wichtigster Rückhalt: Cambridge Weight Plan-Beraterin

Cambridge Weight Plan lernte ich durch puren Zufall – oder vielleicht auch Schicksal – kennen. Um mein neu eröffnetes Fotostudio bekannt zu machen, veranstaltete ich einen Wettbewerb: Der- oder diejenige mit der besten Geschichte, warum er bzw. sie fotografiert werden sollte, konnte ein kostenloses Shooting gewinnen. Die Gewinnerin, die dann bei mir im Studio auftauchte, war eine junge Frau, die wahnsinnig viel abgenommen hatte und von ihrem neuen Ich gerne schöne Fotos haben wollte. So kamen wir ins Gespräch und sie erzählte mir von dem Programm. Noch am gleichen Abend fand ich auf der Webseite eine Beraterin in meiner Nähe, die mit mir für den nächsten Tag ein Treffen vereinbarte. Dabei entschied ich mich, sofort zu starten. Das war der Anfang von meinem neuen Leben.

Ich startete mit Stufe 3 und die Pfunde wurden stetig weniger. Ich fuhr viel Fahrrad, ich setzte mich nun intensiv mit meinen Ernährungsgewohnheiten auseinander und bekam einen wahnsinnigen Rückhalt durch meine Beraterin, aber auch durch unsere eigene Slimmer-WhatsApp- und Facebook Gruppe. Nach gerade einmal einem guten halben Jahr hatte ich mein ursprüngliches Zielgewicht von 58 Kilo über- oder besser „untertroffen“ und bringe heute statt knapp 84 nur noch 55 Kilo auf die Waage. Cambridge Weight Plan hat mich in jeder Hinsicht überzeugt. Ein völlig transparentes und offenes System mit einer fantastischen Gemeinschaft. Ich bin von diesem Programm so begeistert, dass ich mittlerweile selber als Beraterin tätig bin.

Eine 180-Grad-Wendung

Mein Leben hat sich dank Cambridge komplett gewandelt. Ich fühl mich wohl in meinem Körper. Meine Blutwerte sind so gut wie seit 20 Jahren nicht, Rücken- und Knieprobleme sind fast verschwunden. Ich kann wieder Sport treiben und laufe beim Joggen mittlerweile sogar meinem Partner davon. Der sagt übrigens, dass ich eine glatte 180-Grad-Wendung gemacht habe – ich bin endlich wieder fröhlich, selbstbewusst und ausgeglichen. Meine Freunde erkennen mich nicht wieder und meine Mutter freut sich jedes Mal, wenn sie mich sieht, ein Loch in den Bauch über meine Gewichtsabnahme. Das schönste Gefühl aber ist, dass ich mich heute – mit meinem neuen Gewicht – wieder selber gerne im Spiegel ansehe und mich einfach rundum mag.