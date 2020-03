Ab wann die Quarantäne gilt

Das Fallbeispiel: Susi Sorglos war mit ihrem Kegelclub im Skiurlaub in Norditalien. Nach ihrer Rückkehr war sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern zum Sonntagsbrunch in einem Café. Anschließend ist sie noch vier Tage ihrem Bürojob nachgegangen, bevor sie erste Symptome wie Fieber und trockenen Husten bekam. Sie meldet sich in einem kurzen Gespräch (circa drei Minuten) bei ihrem Chef ab, ruft ihren Hausarzt an, der einen Test auf das Coronavirus anordnet. Dieser fällt positiv aus.

Für wen gilt nun die Quarantäne? Isoliert werden müssen nun auf jeden Fall Susi Sorglos und ihre Familie. „Beim Kegelclub und den Arbeitskollegen der Betroffenen müsste man individuell je nach Nähe und Kontaktzeit entscheiden“, sagt Dr. Völker-Feldmann . Für Susis Chef, den sie nach ihrem Urlaub nur bei ihrer Abmeldung gesehen hat, gilt dies nicht, da das Face-to-Face-Gespräch weniger als 15 Minuten gedauert hat. Er gilt jedoch zu den Kontaktpersonen der Kategorie 2 und sollte achtsam sein, das heißt auf Symptome achten und soziale Kontakte möglichst einschränken. Gleiches gilt für die Bewirtung beim Sonntagsbrunch. Keine Maßnahmen sind hingegen erforderlich für die Arbeitskollegen von Susis Mann. Sie gelten als Kontaktpersonen der Kontaktperson.

Wie lange gilt die Quarantäne? Susis Quarantäne wird zunächst auf 14 Tage festgesetzt, die sie zu Hause bleiben muss, sofern die Erkrankung mild verläuft. Ansonsten muss sie ins Krankenhaus. „Je nachdem, wie die Krankheit verläuft und wann die Symptome abklingen, kann die Patientin auch schon früher raus“, so Völker-Feldmann. Anders sieht es bei den direkten Kontaktpersonen aus. „Die müssen definitiv 14 Tage in Quarantäne, weil das die maximale Inkubationszeit ist.“

Und was ist, wenn Susis Familie erst nach einer Woche Symptome zeigt oder gar nicht während der 14 Tage? „Je nachdem wie die häuslichen Voraussetzungen sind, müsste man eventuell die Quarantäne verlängern“, sagt Völker-Feldmann. Susi kann dann aber als gesund entlassen werden.

Wie läuft die Quarantäne ab?

„Als erstes bekommen die Betroffenen eine Info mit der Ordnungsverfügung, dass sie zu Hause bleiben müssen“, sagt Völker-Feldmann. Die Infizierten werden täglich vom Gesundheitsamt angerufen und müssen beispielsweise die Fieberwerte durchgeben. Daheim läuft es bestenfalls so ab: Es erfolgt eine Einzelunterbringung in einem gut belüftbaren Zimmer. Kontakte zu anderen, besonders zu Risikogruppen, sollten vermieden werden. Mitbewohner und Familienangehörige sollen sich in der Regel in anderen Räumen aufhalten oder einen Mindestabstand von ein bis zwei Metern einhalten.

Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein Minimum begrenzt werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen. Vor allem Küche und Bad, müssen regelmäßig gereinigt und gut gelüftet werden. Unbedingt die allgemeinen Hygienevorschriften beachten! Sobald Symptome auftreten, mit dem Gesundheitsamt und dem Hausarzt Kontakt aufnehmen. In Notfällen hilft die Nummer 116 117.

Regelt das Kreisgesundheitsamt auch die Versorgung? Nein. Betroffene sollten Freunde und Verwandte bitten, für sie einzukaufen. Diese sollten dann die Einkäufe vor die Tür stellen.

Ist es überhaupt möglich, eine Infektion innerhalb der Familie zu verhindern oder ist am Ende alles Desinfizieren doch vergebene Liebesmüh? Es gibt genügend Maßnahmen, eine Ansteckung zu verhindern, „aber eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht“, sagt Völker-Feldmann.

Experten vermuten eine hohe Dunkelziffer von Infektionen. Ist es nicht möglich und sinnvoll deshalb auch auf Antikörper zu testen? So könnte man doch immerhin Personen, die bereits immun sind, eine unnötige Quarantäne ersparen? Ein Test auf Antikörper ist derzeit nicht möglich.