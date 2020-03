In Zeiten des Coronavirus, in denen es heißt zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten, werden viele Dinge ins Internet verlegt. Auch die Bundesregierung versucht, alle virtuellen Möglichkeiten auszuschöpfen und ruft deshalb mit sieben Initiativen zu einem "Hackathon" auf, einem Problemlösungsprozess im Internet.

Gemeinsame Lösungen finden

"Wir schaffen den digitalen Beteiligungsprozess in der Corona-Krise. Überall in Deutschland arbeiten Individuen an Lösungen. Der #WirVsVirus Online-Hackathon ist der digitale Raum, in dem wir alle gemeinsam Lösungen für neu auftretende Herausforderungen entwickeln, testen und verbessern können", heißt es auf der Internetseite der Aktion .

Und das soll so funktionieren: Jeder Bürger kann bis Donnerstagabend um 20 Uhr (19. März) Probleme und Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, benennen und online einreichen. Außerdem kann sich jeder, egal ob Programmierer, Designer, Kreativer, Problemlöser oder einfach sozial engagierter Bürger auf der extra eingerichteten Online-Plattform bis Freitagmittag (20. März) um 14 Uhr anmelden. Bis zu diesem Zeitpunkt kann auch online über die dringensten Probleme und Herausforderungen abgestimmt werden. Anschließend werden Zugänge verschickt, und es startet in Gruppen der zweitägige Problemlösungsprozess. Am Sonntagabend (22. März) sollen dann die Ergebnisse präsentiert werden.

Der ganze "Hackathon", der unter dem Motto #WirVSVirus steht, soll aber nicht nach zwei Tagen komplett abgeschlossen sein, sondern nur der Startschuss für ein digitales Unterstützungsprogramm sein, heißt es von der Bundesregierung.