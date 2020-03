Tägliches Corona-Update vom 29. März 2020

Es ist eine zutiefst menschliche Reaktion, dass wir in diesen Tagen wie gebannt auf die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen und -Todesfälle starren – immer in der Hoffnung, dass sich daraus etwas Mutmachendes ablesen lassen möge. Doch die Vergleiche hinken, betont das Robert-Koch-Institut. Und nichts könnte gefährlicher sein, als sich allzuschnell in falscher Sicherheit zu wiegen. Die Ordnungsbehörden haben deshalb am Wochenende konsequent durchgegriffen, wenn sich Menschen nicht an das Kontaktverbot hielten .

Im Kreis Borken ist es am Samstagabend zu einem weiteren – und damit fünften – Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gekommen: Eine 78-jährige Vredenerin, die positiv auf das Virus getestet worden war, verstarb , während sie unter Quarantäne stand. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Corona-Todesopfer im Münsterland damit auf zehn.

Ein Emsdettener Altenheim ist nach einem Corona-Todesfall abgeriegelt worden . Bislang wurden drei Mitarbeiter und drei weitere Bewohner des St.-Josef-Stifts positiv getestet. Wie es nun weitergeht, entscheidet der Kreis Steinfurt. Im Falle einer Isolation dürften auch die Mitarbeiter des Heims nicht mehr nach Hause.

Um den Mangel an Schutzbekleidung und Mundschutz-Masken einzudämmen, versucht die Bundesregierung, den Ankauf zu beschleunigen . Dafür hat sie nun ein besonderes Verfahren gestartet, in dem Lieferverträge ohne weitere Verhandlungen über den Kaufpreis zustande kommen sollen.

Obwohl sich die Corona-Krise in den USA zuspitzt, verzichtet Präsident Donald Trump vorerst auf eine Abriegelung von Hotspots wie New York. „Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein“, twitterte Trump . In den Vereinigten Staaten sind mittlerweile fast 125.000 Corona-Infektionen nachgewiesen worden, rund 2200 Menschen starben.

Fußball-Drittligist Preußen Münster will neue Wege gehen, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern und zugleich die Identifikation der Fans mit ihrem Verein zu stärken. Mit den „Preußen-Supporters“ schafft der SCP eine Plattform , die es Fans, Freunden und Partnern ermöglichen soll, den wirtschaftlich angeschlagenen Club finanziell zu unterstützen.

Die Zahlen aus der Region

Im Münsterland gibt es nach offiziellen Angaben (Stand Sonntag, 17.10 Uhr) 1867 bestätigte Corona-Infektionen – darunter zehn Todesfälle. Die Zahlen in Klammern geben den Stand vom Vortag wieder:

Münster 443* (443), davon gesundet 101, verstorben 2

*Aktuelle Zahlen der Stadt Münster sind aufgrund eines technischen Fehlers nicht lieferbar.

Kreis Borken 438 (424), davon gesundet 75, verstorben 5

Kreis Coesfeld 303 (293), davon gesundet 46, verstorben 1

Kreis Steinfurt 392 (362), davon gesundet 89, verstorben 1

Kreis Warendorf 291 (287), davon gesundet 252, verstorben 1

