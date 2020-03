Tägliches Corona-Update vom 30. März 2020

Auch wenn die Weltgesundheitsorganisation WHO im allgemeinen Mundschutz-Tragen beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen großen Nutzen sieht, hat Österreich heute eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe angekündigt. Hierzulande machen immer mehr Menschen aus der Not eine Tugend und nähen sich ihren Mundschutz selbst . Der Blick auf die deutschlandweiten Zahlen zeigt, wie nötig jede einzelne Maßnahme ist: Die Statistik wies am Nachmittag bereits über 60.000 Infizierte und mehr als 500 Todesopfer aus, darunter auch drei weitere aus dem Münsterland. Mehr als 1100 Menschen müssen in Krankenhäusern künstlich beatmet werden. Tendenz: weiter steigend.

Die Bundesregierung sieht noch keine Möglichkeiten, die strikten Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland zu lockern. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, man sei bei der Reduzierung der Infiziertenzahl noch nicht da, wo man hin wolle . Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten bei einer Telefonkonferenz eine Bestandsaufnahme vornehmen.

Im Kreis Coesfeld sind drei weitere Menschen an den Folgen ihrer Ansteckung mit dem Coronavirus verstorben – die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf vier Personen. Eine 80-jährige Frau aus Havixbeck sowie zwei Männer aus Dülmen im Alter von 75 und 89 Jahren starben im Krankenhaus.

In Münster ist die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle über das Wochenende auf 468 gestiegen . Davon sind 118 Patienten wieder gesundet, zwei Menschen verstarben bislang. Wie die Stadt mitteilte, behandeln die münsterischen Krankenhäuser aktuell 41 Corona-Patienten, davon zwölf auf Intensivstationen. Sieben Erkrankte müssen derzeit beatmet werden.

Die als „Wirtschaftsweisen“ bekannten Sachverständigen halten eine schwere Rezession in Deutschland durch die Folgen der Corona-Krise für unvermeidbar. Die deutsche Wirtschaft werde 2020 deutlich schrumpfen , heißt es in einem Sondergutachten. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts steht die deutsche Industrie wegen der Krise vor einem drastischen Anstieg der Kurzarbeit .

Das Bistum Münster hat angekündigt, Menschen finanziell zu entlasten, die von der Corona-Krise wirtschaftlich betroffen sind. Konkrete Erleichterungen gebe es für Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld und auch die Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz seien lohnsteuerfrei und somit auch kirchensteuerfrei .

US-Präsident Donald Trump bereitet die Menschen in den Vereinigten Staaten auf ein düsteres Szenario in der Corona-Krise vor. Trump erklärte, wenn es gelinge, die Anzahl der Todesfälle durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100.000 zu begrenzen , „dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht“.

Die wegen der Corona-Pandemie in das kommende Jahr verlegten Olympischen Spiele sollen vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 ausgetragen werden – und damit fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem ursprünglichen Termin. Die notwendigen Vorbereitungen für das verschobene Großereignis laufen in Tokio nun mit Hochdruck an.

Die Zahlen aus der Region

Im Münsterland gibt es nach offiziellen Angaben (Stand Montag, 18.20 Uhr) 1924 bestätigte Corona-Infektionen – darunter 13 Todesfälle. Die Zahlen in Klammern geben den Meldungsstand vom Vortag wieder:

Münster 468 (443), davon gesundet 118, verstorben 2

Kreis Borken 448 (438), davon gesundet 80, verstorben 5

Kreis Coesfeld 310 (303), davon gesundet 53, verstorben 4

Kreis Steinfurt 395 (392), davon gesundet 90, verstorben 1

Kreis Warendorf 303 (291), davon gesundet 98, verstorben 1

In einer gemeinsamen Telefonaktion unserer Zeitung mit dem Universitätsklinikum Münster stehen Spezialisten am morgigen Dienstag Rede und Antwort.

Experten der Uniklinik Münster antworten auf Leserfragen zum Thema Corona

Unser Sportredakteur und Corona-Blogger Johannes Oetz hat es geschafft: Das Gesundheitsamt hob heute seine Quarantäne auf.

Unter Quarantäne: Ein Corona-Patient erzählt [WN+]

Das Werk der BASF Coatings in Münster-Hiltrup – normalerweise auf die Lackherstellung spezialisiert – produziert jetzt auch Desinfektionsmittel.

BASF stellt Desinfektionsmittel her

