Tägliches Corona-Update vom 11. April 2020

Heute Nachmittag, ein Dialog am Gartenzaun: „Es wird Zeit, dass die Beschränkungen gelockert werden“, fordert ein Nachbar. „Wir haben doch das Schlimmste hinter uns.“ – „Das braucht Zeit“, sagt ein anderer. „Das Virus ist noch längst nicht besiegt.“ Die Nachbarn sind in dieser Frage uneins, in einer anderen aber komplett einer Meinung: „Gut dass wir in Deutschland leben. In anderen Ländern schlägt Corona viel härter zu.“ Die Mehrheit der Deutschen scheint ähnlich zu empfinden. Zwei Drittel der Befragten beurteilen das Krisenmanagement der Bundesregierung positiv.

Im Münsterland hat es sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Der Kreis Steinfurt meldete den Tod dreier Frauen im Alter von 85, 86 und 96 Jahren sowie eines Mannes im Alter von 85 Jahren. Im Kreis Borken verstarben eine 84-jährige Gronauerin und eine 79-jährige Frau aus Vreden.

Noch in diesem Jahr könnte es eine Zulassung für erste Medikamente speziell gegen Covid-19 geben . Das bestätigte der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, Karl Broich. Damit gäbe es deutlich schneller Medikamente als eine schützende Impfung, mit der erst für das Jahr 2021 gerechnet wird.

An den Grenzen zwischen den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen ist das Osterwochenende bisher eher ruhig verlaufen . Auch am Übergang Gronau-Glanerbrug herrschte am Karfreitag nur wenig grenzüberschreitender Verkehr .

Wenn es nach SPD, Grünen und FDP geht, sollte nach Ostern überprüft werden, ob die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen trotz Corona-Krise am 13. September stattfinden kann . Dabei spielen Fristen für Parteitage, Konferenzen und Delegiertenversammlungen ebenso eine Rolle wie die Frage, ob es im Wahlkampf allen Kandidaten möglich wäre, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.

Tausende Menschen in Deutschland haben bereits den Aufschub von Zahlungen für Kredite beantragt . Seit dem 1. April müssen Banken Verbrauchern, die wegen der Corona-Krise in Not geraten sind, die Zahlung von Zins und Tilgung oder die Rückzahlung von Konsumenten- und Immobilienkrediten für drei Monate stunden.

Die Zahlen aus der Region

Im Münsterland gibt es nach offiziellen Angaben (Stand Samstag, 15.30 Uhr) 3154 bestätigte Corona-Infektionen – darunter 63 Todesfälle. Als gesundet gelten 1634 Patienten. Die aktuellen Zahlen (in Klammern: Stand am Vortag):

Münster 606 (606), davon gesundet 412 (412), verstorben 7 (7)

Kreis Borken 770 (765), davon gesundet 373 (350), verstorben 21 (19)

Kreis Coesfeld 451 (451), davon gesundet 216 (216), verstorben 11 (11)

Kreis Steinfurt 951 (900), davon gesundet 371 (333), verstorben 21 (17)

Kreis Warendorf 376 (376), davon gesundet 262 (262), verstorben 3 (3)

