Tägliches Corona-Update vom 23. April 2020

Es bleibt ein Gefühl größter Unsicherheit: Kommen die Lockerungen zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosierung? Oder setzen gerade die Politiker, die ein zu hohes Tempo vorlegen, unser aller Gesundheit aufs Spiel? Bundeskanzlerin Merkel hat genau das heute mit deutlichen Worten moniert. Das erreichte Zwischenergebnis sei zerbrechlich, sagte sie. „Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.“

Die Unsicherheit der Deutschen spiegelt sich auch beim Konsum wider: Laut Marktforschern befindet sich die Kauflaune derzeit auf einem Allzeittief. Einem Experten zufolge sind die Verbraucher wegen der Corona-Krise in einer „Schockstarre“.

Die große Koalition hat neue milliardenschwere Hilfen für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe und Unternehmen beschlossen , um die drastischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Unter anderem soll das Kurzarbeitergeld erhöht werden.

Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp hat Hoffnungen auf eine baldige Wiedereröffnung der Kitas für alle Kinder gedämpft . Es müsse seitens der Eltern auch weiterhin viel improvisiert werden, sagte der FDP-Politiker.

Dass die Fußball-Bundesliga, wenn überhaupt, nur mit Geisterspielen starten kann, steht fest – aber wann wird das sein? Die Deutsche Fußball Liga hofft auf den 9. Mai und wartet sehnsüchtig auf das entscheidende Signal aus der Politik.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder streiten seit Wochen darüber, ob sie zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise gemeinsame Schulden aufnehmen . Trotz eines Video-Gipfeltreffens besteht nur wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung.

Die Zahlen aus der Region

Im Münsterland gibt es nach offiziellen Angaben (Stand: Donnerstag, 12.30 Uhr) 3547 bestätigte SARS-CoV-2-Infektionen – darunter 116 Todesfälle. Als gesundet gelten 2610 Patienten. Die aktuellen Zahlen nach Angaben der Bezirksregierung (in Klammern: Stand am Vortag):

Münster: 618 (611), davon gesundet 545 (536), verstorben 11 (10)

Kreis Borken: 854 (845), davon gesundet 653 (607), verstorben 29 (26)

Kreis Coesfeld: 482 (480), davon gesundet 369 (365), verstorben 21 (21)

Kreis Steinfurt: 1167 (1150), davon gesundet 701 (666), verstorben 48 (47)

Kreis Warendorf: 426 (424), davon gesundet 342 (325), verstorben 7 (7)

