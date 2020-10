NRW bleibt bei strengen Kontaktbeschränkungen

Münsterland -

Im Kreis Borken sind zwei Personen in Folge einer Infektion gestorben. Das Münsterland verzeichnet 103 Neuinfektionen innerhalb eines Tages - der Kreis Warendorf steht kurz davor, zum Hotspot zu werden. Die Landesregierung entscheidet heute, welche zusätzlichen Einschränkungen in solchen Gebieten gelten sollen. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie hier.