NRW führt in Hotspots Sperrstunde ein

Münsterland -

NRW bleibt angesichts steigender Infektionszahlen bei besonders strengen Kontaktbeschränkungen - so wird beispielsweise in Corona-Hotspots die Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt. Das Münsterland verzeichnet am Freitag 122 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Im Kreis Borken sind zwei Personen in Folge einer Infektion gestorben. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie hier.