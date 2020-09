Münsterland -

NRW-Familienminister Stamp hat einer erneuten flächendeckenden Schließung von Bildungseinrichtungen in der Corona-Krise eine Absage erteilt - selbst bei steigenden Infektionszahlen. Im Münsterland gab es bei den Neuinfektionen am Donnerstag einen Ausreißer. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier: